Опубликованы живые фото планшета Xiaomi Mi Pad 4

В сети появились первые качественные фотографии планшета Xiaomi Mi Pad 4, который был представлен еще на прошлой неделе. Напомним, что новинку оснастили 8-дюймовым Full HD дисплеем с соотношением сторон 16:10, процессором Qualcomm Snapdragon 660, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ флеш-памяти, аккумулятором на 6000 мАч, 13 Мп основной и 5 Мп фронтальной камерой с возможностью разблокировки устройства по лицу, LTE-модулем для интернета и звонков, модулем Bluetooth 5.0 и двухдиапазонным Wi-Fi. Версия на 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти оценена в 170 долларов, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти – 215 долларов, а вариант с 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ флэш-памяти и модемом LTE обойдется в 230 долларов.