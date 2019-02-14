Опубликовано фото графического процессора GeForce GTX 1660 Ti

По последним данным, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti будет представлена уже 22 февраля. Причем новинка выйдет в двух вариантах: с 3 и 6 ГБ памяти. Сегодня в сети появилось первое фото графического процессора, на котором будет построена новинка. Судя по сравнительному фото с GPU TU106, на котором основаны карты RTX 2060 и RTX 2070, новый GPU будет весьма компактным. Очевидно, что перед нами новый графический процессор, а не урезанное решение от старших моделей. Также отметим небольшую печатную плату с шестифазной подсистемой питания и один восьмиконтактный разъём питания.