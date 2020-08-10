Опубликовано первое фото Xiaomi Mi 10 Ultra

Сетевые источники опубликовали первое живое фото топового смартфона Xiaomi Mi 10 Ultra, который будет представлен уже завтра, 11 августа. Отметим основную квадрокамеру с крупным перископным модулем, который, судя по надписи, получит 120-кратный зум. Также смартфону прочат гиперболический AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, оперативную память LPDDR5 и флэш-память UFS 3.1, батарею емкостью 4500 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной зарядки на 55 Вт, а также топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 865+. Аппарат уже протестировали в Gekbench, где он набрал 901 и 3275 баллов.