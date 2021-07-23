Опубликовано первое фото с камеры смартфон Huawei P50 Pro

Компания Huawei поделилась первой фотографией, сделанной на камеру еще не представленного официально смартфона Huawei P50 Pro. Ранее стало известно, что аппарат получит линзу Vario-Summilux от Leica с апертурой от F/1,8 до F/3,4 и фокусным расстоянием от 18 до 125 мм. Стандартный Huawei P50 оснастят датчиками изображения Sony IMX707 и Sony IMX600, а также 3-кратным оптическим зумом в одном из модулей. Huawei P50 Pro будет отличаться сенсорами Sony IMX800 и OVA64A OmniVision, перископным модулем с 5-кратным оптическим зумом и времяпролётным датчиком. Официальная презентация смартфонов Huawei P50 запланирована на 29 июля.

Комментарии и отзывы Huawei P50 Pro
Смартфоны OPPO Reno6 выпустят в этом мес...
Сетевые источники поделились подробностями о серии смартфонов OPPO Reno6, презентация которых ожидается 2...
Выпущены недорогие смартфоны Alcatel 1 и...
В Европе появились два новых устройства Alcatel 1 и Alcatel 1L Pro. Смартфоны предлагают привлекательные ...
Samsung Galaxy M42 5G презентуют 28 апре...
Samsung официально объявила, что смартфон Galaxy M42 5G будет представлен 28 апреля 2021 года на индийско...
Samsung Galaxy M32 появился в продаже ...
Компания Samsung дала старт индийским продажам долгоиграющего смартфона Samsung Galaxy M32, который был п...
Старшая версия Samsung Galaxy M12 вышла ...
Компания Samsung дала старт российским продажам старшей версии смартфона Galaxy M12, который изначально б...
VIVO выпустила смартфон X60T Pro+ с чипс...
Информация о смартфоне VIVO X60T Pro+ появилась еще в апреле. На днях производитель все-таки выпустил дан...
Смартфон Vivo Y12A оценен в 145 долларов...
Компания Vivo представила смартфон Vivo Y12A, который оценен в 145 долларов в Тайланде. Новинку оснастили...
Характеристики Samsung Galaxy Z Flip3 сл...
Ожидается, что Samsung анонсирует смартфон-раскладушку Galaxy Z Flip3 со складным экраном 11 августа. В п...
Обзор realme C21 64GB. Долгоиграющий ультрабюджетник с NFCОбзор realme C21 64GB. Долгоиграющий ультрабюджетник с NFC
Обзор OPPO Reno 4 Pro 5G. Смартфон с высоким качеством съемки и быстрой 65 Вт зарядкойОбзор OPPO Reno 4 Pro 5G. Смартфон с высоким качеством съемки и быстрой 65 Вт зарядкой
Обзор JBL Charge 5. Самая оптимальная беспроводная колонка 2021 годаОбзор JBL Charge 5. Самая оптимальная беспроводная колонка 2021 года
Обзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусомОбзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусом
Лучший защищенный смартфон. Blackview BV6800 ProЛучший защищенный смартфон. Blackview BV6800 Pro
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor