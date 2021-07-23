Опубликовано первое фото с камеры смартфон Huawei P50 Pro

Компания Huawei поделилась первой фотографией, сделанной на камеру еще не представленного официально смартфона Huawei P50 Pro. Ранее стало известно, что аппарат получит линзу Vario-Summilux от Leica с апертурой от F/1,8 до F/3,4 и фокусным расстоянием от 18 до 125 мм. Стандартный Huawei P50 оснастят датчиками изображения Sony IMX707 и Sony IMX600, а также 3-кратным оптическим зумом в одном из модулей. Huawei P50 Pro будет отличаться сенсорами Sony IMX800 и OVA64A OmniVision, перископным модулем с 5-кратным оптическим зумом и времяпролётным датчиком. Официальная презентация смартфонов Huawei P50 запланирована на 29 июля.