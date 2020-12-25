Опубликовано первое видео с камеры смартфона Xiaomi Mi 11

Компания Xiaomi опубликовала тизер-видео, демонстрирующее возможности камеры своего грядущего флагмана Mi 11. Благодаря системам искусственного интеллекта и новым алгоритмам вычислительной фотографии, снятая при почти полной темноте сцена превратилось в атмосферное видео с рождественским настроением.

Ранее стало известно, что базовая версия Xiaomi Mi 11 с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти будет стоить 690 долларов, вариант на 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти обойдется в 735 долларов, а за топовую версию с 12/256 ГБ памяти попросят 800 долларов.