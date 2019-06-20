Опубликовано видео распаковки смартфона Huawei Nova 5 Pro

Официальный анонс смартфона Huawei Nova 5 Pro состоится только завтра, но в сети уже появилось видео с его распаковкой. Как это обычно бывает с подобными видео, раздел меню настроек подтверждает характеристики новинки. Речь идет о 6,39-дюймовом дисплее с разрешением 2340:1080 пикселей, топовом чипсете Kirin 980, 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ флэш-памяти, четверной основной камере с датчиками разрешением 48, 16, 2 и 2 Мп, фронтальной камере на 32 Мп, аккумуляторе ёмкостью 3500 мАч и поддержке быстрой зарядки Huawei SuperCharge мощностью 40 Вт. Также на завтрашнем мероприятии покажут Huawei Nova 5i, упаковка которого засветилась на видео.