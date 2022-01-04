Orico выпускает док-станцию ​​TB3-S2 Thunderbolt

Компания Orico объявила о выпуске портативной док-станции ​​TB3-S2 Thunderbolt.

Ее размеры следующие: 188 мм x 95 мм x 24 мм (ШxГxВ). Устройство оснащено двум слотами для твердотельных накопителей M.2-2280 NVMe, которые вмещают до 4 ТБ памяти. Orico TB3-S2 Thunderbolt питается от блока питания мощностью 120 Вт.

На док-станции вы найдете два порта USB 3.2 Gen 2 10 Гбит/с (Type-C), два порта USB 3.2 Gen 1 Type-A, порт USB-PD мощностью 60 Вт (исключительно для питания), разъем Ethernet и аудиоразъем 3,5 мм (USB DAC). Также есть порт Thunderbolt 3, он выполнен как стандартный DisplayPort 1.3 с полной поддержкой дисплея 8K при 60 Гц.

Стоимость портативной док-станции составляет 399,99 долларов.
Комментарии и отзывы Orico TB3-S2 Thunderbolt
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