Orico выпустила кабель USB4 plus Thunderbolt 4

Orico представила первый кабель USB Type-C (ORICO-TBZ4), соответствующий стандартам USB4 и Thunderbolt 4.

Кабель использует микросхему Intel, обеспечивающую скорость передачи 40 Гбит/с, сквозной порт DisplayPort 1.4 с поддержкой разрешения дисплея до 8K при 60 Гц и двунаправленный USB PD мощностью 100 Вт (подача питания).

Кабель Orico (ORICO-TBZ4) имеет корпус из цельного сплава на разъемах, нейлоновую оплетку по всей длине и усиленный изгиб, способный выдерживать до 10 000 изгибов. Новинка доступна с длиной кабеля 30 см, 80 см и 2 м и поставляется в двух вариантах в зависимости от ориентации разъема: стандартный кабель TBZ и кабель TBW под углом 90°. Цена кабеля начинается от 20 долларов, в зависимости от его.