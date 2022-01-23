Orico выпустила кабель USB4 plus Thunderbolt 4

Orico представила первый кабель USB Type-C (ORICO-TBZ4), соответствующий стандартам USB4 и Thunderbolt 4.

Кабель использует микросхему Intel, обеспечивающую скорость передачи 40 Гбит/с, сквозной порт DisplayPort 1.4 с поддержкой разрешения дисплея до 8K при 60 Гц и двунаправленный USB PD мощностью 100 Вт (подача питания).

Кабель Orico (ORICO-TBZ4) имеет корпус из цельного сплава на разъемах, нейлоновую оплетку по всей длине и усиленный изгиб, способный выдерживать до 10 000 изгибов. Новинка доступна с длиной кабеля 30 см, 80 см и 2 м и поставляется в двух вариантах в зависимости от ориентации разъема: стандартный кабель TBZ и кабель TBW под углом 90°. Цена кабеля начинается от 20 долларов, в зависимости от его.

Комментарии и отзывы Orico (ORICO-TBZ4)
Новый проектор LG CineBeam…
Новый проектор LG CineBeamКомпания LG USA объявляет о дебюте светодиодного проектора LG CineBeam Full HD. LG CineBeam - последнее н…
Представлен электрический самокат Segway-Ninebot S Kids…
Представлен электрический самокат Segway-Ninebot S KidsSegway запускает новый электрический самокат, разработанный для детей, Segway-Ninebot S Kids, который име…
Akasa выпускает плоский кабель USB-C - USB-C…
Akasa выпускает плоский кабель USB-C - USB-CAkasa ведущий поставщик компьютерных кабелей и аксессуаров, только что выпустила новый кабель с обновленн…
Гарнитура Apple с дополненной реальностью будет весить всего…
Гарнитура Apple с дополненной реальностью будет весить всегоАналитик Apple Минг-Чи Куо делится своими прогнозами относительно слухов о гарнитуре AR. Он говорит, что …
PiBox Raspberry Pi NAS доступное модульное решение для хране…
PiBox Raspberry Pi NAS доступное модульное решение для хранеRaspberry Pi SATA NAS эта система хранения питается от вычислительного модуля Raspberry Pi. 4. Система бы…
EK Water Blocks представляет фитинги EK-Quantum Torque Micro…
EK Water Blocks представляет фитинги EK-Quantum Torque MicroEK, производитель оборудования для водяного охлаждения премиум-класса, расширяет линейку фитингов Quantum…
Yeelight запускает новые светодиодные интеллектуальные свето…
Yeelight запускает новые светодиодные интеллектуальные светоКомпания Yeelight представила интеллектуальные светодиодные световые панели, которые, как вы можете видет…
Защитите свою конфиденциальность с помощью портативного устр…
Защитите свою конфиденциальность с помощью портативного устрЕсли вы хотите защитить свою конфиденциальность во время деловых встреч, личных встреч или просто общения…
Обзор DUNOBIL STROM MINI. Компактное пуско-зарядное устройствоОбзор DUNOBIL STROM MINI. Компактное пуско-зарядное устройство
Обзор Dunobil Luft Power. Универсальный беспроводной смарт компрессор 3 в 1Обзор Dunobil Luft Power. Универсальный беспроводной смарт компрессор 3 в 1
Обзор ORICO 2580U3. Контейнер для внешнего диска в виде аудиокассетыОбзор ORICO 2580U3. Контейнер для внешнего диска в виде аудиокассеты
Обзор Razer Chroma Addressable RGB Controller. Полный контроль подсветкиОбзор Razer Chroma Addressable RGB Controller. Полный контроль подсветки
Обзор ORICO MPS8030. Коврик для клавиатуры и мышкиОбзор ORICO MPS8030. Коврик для клавиатуры и мышки
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor