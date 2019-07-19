Оригинальные браслеты для Apple Watch от Casetify

Casetify уже давно предлагает одни из самых уникальных браслетов Apple Watch.

Обновленная коллекция Saffiano выполнена из натуральной кожи с использованием высококачественной фурнитуры. Каждый браслет Casetify уже давно предлагает одни из самых уникальных стилей для болезненно обычных Apple Watch.

Каждый браслет изготавливается на заказ и проверяется вручную перед отправкой, чтобы гарантировать качество сборки. Они также отделаны устойчивым к царапинам покрытием. Новые ремешки совместимы со всеми поколениями Apple Watch и имеют размеры 38/40мм и 42/44мм. Цены на браслеты стартуют от $ 52.