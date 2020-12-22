Основные характеристики Vivo Y31 раскрыты

Компания Vivo готовится к запуску флагманских смартфонов серии vivo X60 в Китае 29 декабря. На этой мероприятии, компания также может представить бюджетный смартфон под названием Vivo Y31.

Предстоящий Vivo Y31 станет еще одним бюджетным смартфоном с номером модели V2036. Согласно листингу Google Play Console, он будет работать под управлением Android 11 из коробки. Новинка будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 662 в паре с 4 ГБ оперативной памяти. Смартфон Vivo Y31 получит дисплей с разрешением 1080 x 2408 пикселей. Больше о Vivo Y31 ничего не известно, кроме вышеупомянутых спецификаций. Тем не менее, поскольку он был сертифицирован BIS Индии, NBTC Таиланда, IMDA Сингапура и ЕЭС России, можно ожидать, что смартфон появится на этих рынках.