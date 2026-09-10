Открытые наушники Audio-Technica ATH-AL5NC оценили в 280 долларов

Компания Audio-Technica пополнила ассортимент открытых беспроводных наушников моделью ATH-AL5NC, которая основана на 53-мм динамических излучателях. Новинка характеризуется поддержкой беспроводной передачи звука высокого разрешения в формате 24 бит/96 кГц через аудиокодек LDAC, поддержкой кодеков AAC и SBC, массой 240 граммов, что сказывается на комфорте ношения, автономностью до 75 часов работы, возможностью одновременного сопряжения с двумя устройствами, фирменным приложением для настройки звучания и включения режима низкой задержки, поддержкой шумоподавления, 120-см кабелем с 3,5-мм стереоразъёмом, встроенным микрофоном и органами управления, а также комплектным чехлом. Цена наушников составила 280 долларов.

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