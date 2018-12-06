Отличная скидка на XIAOMI MI 8 LITE

Мы всегда рассказываем вам про интересные акции, которые позволяют покупать крутой продукт за адекватные деньги. Сегодня вот появилась интересная информация о смартфоне XIAOMI MI 8 LITE — его обычно отдают за 399 долларов, но сейчас идет акция, в ходе которой вы можете приобрести смартфон всего за 259 долларов. Это уже более вкусная цена, да и конкурентов за такие деньги у смартфона просто нет, что тоже важно. Сейчас за 259 долларов сложно купить что-то достойное с высокой производительностью, а у этого смартфона 6 гигабайт оперативной памяти, продвинутый процессор, отличная камера и так далее. Даже без скидки смартфон очень хорош, а с ней это вообще настоящий подарок. Обязательно воспользуйтесь данным предложением, не пожалеете.