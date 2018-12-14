Отличный органайзер для ключей KeySmart Pro

Большинство брелков громоздки и могут легко потеряться в диване, машине или других местах, где вы не сможете их найти.

KeySmart Pro - это инновационный компактный органайзер для ключей, вмещающий до 10 ключей и позволяющий избежать их повторного замещения благодаря встроенной технологии Tile ™ Smart Location. KeySmart Pro упорядочивает ваши ключи в элегантном стильном чехле, который исключает объем, который присущ большинству брелков для ключей, и включает в себя светодиодную подсветку, открывалку для бутылок и петлю для крепления к брелку. Но лучшей особенностью является встроенная технология интеллектуального определения местоположения Tile, которая позволяет вам находить ключи с помощью приложения Tile также он работает в обратном порядке, чтобы позвонить на телефон, когда вы не можете его найти. Органайзер легко заряжать с помощью стандартного кабеля micro USB, аккумулятора хватает на 3 месяца без подзарядки.