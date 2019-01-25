Отслеживающая камера Intel помогает роботам ориентироваться без GPS

Корпорация Intel объявила о выпуске новой камеры слежения RealSense T265, предназначенных для использования в приложениях автономного вождения, беспилотных летательных аппаратов и дополненной реальности.

Камера включает в себя встроенные средства навигации основанные на новом блоке визуальной обработки Intel Movidius Myriad 2 или VPU, которые помогают роботам и дронам адаптироваться на лету к препятствиям вроде деревьев, зданий и т.д. Intel RealSense Tracking Camera T265 подходит для применения на локациях без GPS, например, на складах и в отдаленных местностях, где камера использует комбинацию известных и неизвестных данных для точного нахождения пункта назначения.

Intel разработала камеру для использования в качестве «строительного блока» для автономных устройств, которым не требуется подключение к облаку или громоздкие датчики для обновления карт в режиме реального времени, поскольку все расчеты положения выполняются непосредственно на устройстве. Камера доступна для предварительного заказа и начнет поставляться в конце февраля за $ 199.