Отслеживающая камера от Intel

Компания Intel выпустила отслеживающую камеру RealSense T265, которая помогает автономным машинам в тех ситуациях когда GPS ненадежен или отсутствует сигнал.

Например, сельскохозяйственный робот может наносить на свою карту поле, после чего адаптируется, и обходит все препятствия, таким как здания и камни. Он полагается на то же самое вычислительное оборудование Myriad 2, которое использовалось в других недавних проектах, что снимает большую часть нагрузки на обработку с других устройств без больших затрат энергии. Единственными требованиями являются мощность 1,5 Вт, подключение по USB и достаточно памяти для его включения. Камера поступит в продажу с 28 февраля, и стоимость его будет составлять 199 долларов.