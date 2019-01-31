Отслеживающий трекер за любимцами PETBLE SmartTag

Следите за повседневной деятельностью вашего питомца с помощью PETBLE SmartTag Pet Activity Tracker.

Так же, как умные браслеты, это устройство захватывает важную информацию, которую вы можете просмотреть через приложение. Кроме того, PETBLE позволяет сравнивать информацию с данными, собранными от других собак и кошек. Благодаря водонепроницаемой конструкции PETBLE работает в любую погоду. Он также использует технологии с низким энергопотреблением, что позволяет аккумулятору работать до недели.

Кроме того, трекер дает вашему ветеринару понимание потребностей вашего питомца, предлагая информацию о упражнениях и привычках питания. Стоимость трекера составляет 70 долларов.