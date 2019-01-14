OtterBox и Corning объединились для создания усовершенствованной защитной пленки

OtterBox объявил о стратегическом партнерстве с Corning, чтобы представить новую линейку защитных пленок для смартфонов и планшетов. Ожидается, что защитные пленки для стекла Amplify обеспечат пользователям более длительную защиту и долговечность, а также улучшат качество цифрового экрана и устойчивость к царапинам.

Corning, производитель Gorilla Glass, работает в этом бизнесе уже 168 лет. Компания считается лидером в технологии покрытия стекла. Ее продукция широко распространена в отрасли, последнее предложение, Gorilla Glass 6, можно найти на некоторых из самых современных смартфонов, включая Oppo F9.

OtterBox сообщает, что в ближайшее время будет выпущена линейка Amplify для iPhone, Galaxy и других ведущих смартфонов. Пока нет слов о ценах, хотя мы, вероятно, ожидаем услышать больше на Mobile World Congress.