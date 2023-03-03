Oukitel WP22 получил батарею на 10000 мАч

Компания Oukitel пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Oukitel WP22, которая, в числе прочего, получила 4-Вт 36-мм динамик с громкостью до 123 дБ и воспроизведением звука в диапазоне от 100 до 400 Гц.

Новинку также оснастили аккумулятором ёмкостью 10000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт, однокристальной системой MediaTek Helio P90, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, 6,58-дюймовым дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, предустановленной ОС Android 13, основной камерой на 48 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, ИК-камерой ночного видения разрешением 20 Мп, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69K, а также прочностью по стандарту MIL-STD-810H. Смартфон появится в продаже до конца этого месяца.
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