Oukitel представила смартфон WP19 с аккумулятором емкостью 21 000 мАч

Китайский производитель смартфонов Oukitel анонсировал новый смартфон под названием WP19. Oukitel WP19 - это защищенный смартфон, предназначенный для использования в экстремальных условиях, с защитой IP68/IP69 и MIL STD 810G от пыли и воды. Новинка оснащена 6,78-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Основан смартфон на SoC MediaTek Helio G95 , в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

Камера на задней панели оснащена 64-мп основным датчиком, 2-мп макрокамерой и 20-мп ИК-модулем Sony Night Vision. Между тем, на передней панели находится 16-мп камера для селфи. Устройство работает на ОС Android 12.

Смартфон Oukitel WP19 доступен на AliExpress по цене около 742 доллара.