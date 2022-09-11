Oukitel выпустила защищенный планшет RT2 с батареей на 20000 мАч

Компания Oukitel объявила о выпуске защищенного планшета под названием Oukitel RT2. Его уникальной особенностью является аккумулятор емкостью 20000 мАч.

Благодаря такой емкости батареи, планшет Oukitel RT2 обеспечивает до 4–5 дней работы без подзарядки. Кроме того, он поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт, которая может зарядить эту массивную батарею всего за 4 часа, а также оснащен функцией обратной зарядки. Новинка получила 10,1-дюймовый дисплей с разрешением 1200 на 1920 пикселей. На борту модели 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Работает планшет под управлением ОС Android 12.

Планшет Oukitel RT2 отличается надежностью военного уровня и сертифицирован IP68 и IP69K, а также MIL-STD-810H. Он не боится попадания воды, пыли и падений с высоты, что позволит использовать его в самых экстремальных условиях.

Защищенный планшет Oukitel RT2 доступен для заказа на торговой площадке AliExpress.
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