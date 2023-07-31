Оверклокер поставил мировой рекорд по разгону ОЗУ на плате ASUS ROG Crosshair X670E GENE

Вчера появилась информация о том, что материнская плата ASUS ROG Crosshair X670E GENE достигла рекордного разгона оперативной памяти DDR5-9108 — на текущий момент это самый высокий результат на платформе AMD Ryzen 7000. Добиться этого удалось благодаря тому, что недавно платформа AMD Ryzen 7000 и AM5 получили значительное улучшение в поддержке высокоскоростной памяти DDR5 — компания представила свежую прошивку BIOS AGESA 1.0.0.7b, которую уже выпустили все основные производители материнских плат AM5. Этот BIOS позволяет платформе поддерживать высокие частоты памяти, на которых ранее было даже невозможно запустить систему.

Благодаря этому пользователи, которые следят за данным вопросом, множество раз видели в сети скорости выше DDR5-9000+ на различных материнских платах, в основном с двумя модулями DIMM. BIOS также поддерживает конфигурации с четырьмя модулями DIMM, но не на том же уровне разгона по частоте памяти, что и двухмодульные конфигурации. Но теперь южнокорейский оверклокер под ником SAFEDISK сумел поставить мировой рекорд по разгону оперативной памяти на материнской плате ASUS ROG Crosshair X670E GENE. Используя материнскую плату ASUS ROG Crosshair X670E GENE и процессор AMD Ryzen 7 7800X3D, энтузиасту удалось достичь разгона памяти до отметки в DDR5-9108 (эффективная частота 4554 МГц, которая после умножается на два). Такая частота памяти была достигнута на паре модулей G.Skill DDR5-6600, при этом оверклокер не использовал экзотическую систему охлаждения для памяти — он задействовал самую обычную систему охлаждения из коробки.