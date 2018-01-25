Ozone Gaming Exon v30 стоит 40 долларов

Официально представлена игровая мышка Ozone Gaming Exon v30, которая порадует вас привлекательным дизайном, светодиодной подсветкой и наличием неплохого железа - сенсора Pixart PMW 3325 и переключателей Omron под левой и правой клавишах мыши. Благодаря такому комплекту, вы получаете отличные возможности для комфортной и продуктивной игры - сражаетесь на виртуальном поле боя, а мышка сидит как влитая, не выскальзывает из руки и все в таком духе. При стоимости в 40 долларов, а именно столько за нее просят, мышка выглядит очень круто и есть ощущение, что такой продукт порадует всех потенциальных покупателей. С другой стороны, за 40 баксов конкурентов с более популярным логотипом будет просто вагон и маленькая тележка, сможет ли данный производитель победить своих противников по рынку - большой вопрос.