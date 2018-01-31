Ozone выпускает оптическую игровую мышь Exon V30

Ozone Gaming выпускает новую оптическую игровую мышь Exon V30. Эта эргономичная игровая мышь, предназначенная для правшей, оснащена 6 программируемыми кнопками.Мышь оснащена оптическим датчиком PixArt PMW 3325 высокой точности с разрешением до 5000 DPI и позолоченным разъемом USB (длина кабеля: 1,8 м). V30 следует по стопам диапазона Exon: эффективность и скорость в эргономичных и привлекательных дизайнах.

Exon V30 оснащен новейшей технологией, объединяющей оптический датчик PixArt PMW 3325 и регулируемый DPI OTF (On The Fly) до 5000 DPI и 100 IPS . Его конструктивные особенности включают резиновые боковые подложки и площадь поверхности более 30% скольжения, что позволит вам достичь уровня контроля во время игрового процесса, которого вы никогда не испытывали раньше.