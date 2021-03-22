Планшет Barnes & Noble Nook 10” HD Tablet оценен в $130

Компания Barnes & Noble представила 10-дюймовый планшет Nook 10” HD Tablet, за производство которого ответственна Lenovo. Новинка оснащается восьмиядерной однокристальной системой с тактовой частотой 2,3 ГГц, 10,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD, который занимает 85% площади передней панели, металлическим корпусом, 32 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, временем автономной работы 10 часов и предустановленной операционной системой Android с фирменным программным обеспечением Barnes & Noble. Планшет появится в американской продаже в начале следующего месяца по ориентировочной цене в 130 долларов.

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