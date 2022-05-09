PNY представил комплект памяти XLR8 DDR5-6000 MAKO RGB

PNY выпустила топовую модель серии XLR8 MAKO RGB с XLR8 DDR5-6000 MAKO RGB.

Модули памяти, предназначенные для сборок ПК для энтузиастов, характеризуются алюминиевым теплоотводом, увенчанным морозно-белым светорассеивателем со светодиодами с адресной RGB-подсветкой под ним, получившим название EPIC-X RGB. Доступные в одномодульных комплектах емкостью 16 Гбайт и двухмодульных комплектах емкостью 32 Гбайт, эти флеш-накопители оснащены профилем Intel XMP 3.0, который работает с памятью DDR5-6000 (PC5-48000) с задержкой CL38 и напряжением модуля 1,3 В. Компания не раскрыла цены.