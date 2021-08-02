PNY представила игровую память XLR8 Gaming Notebook и XLR8 Gaming EPIC-X RGB White Edition

PNY расширяет ассортимент модулей памяти представив память XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4 White Edition. Модули памяти оснащены фирменными радиаторами PNY с подсветкой RGB. Они не только создают непревзойденный стиль и броский внешний вид, но и выводят производительность вашего ПК на новый уровень.

Модули XLR8 Gaming Notebook идеально подходят для игры на ноутбуках. Память XLR8 Gaming Notebook с частотой 3200 МГц обеспечивает скорость и преимущества, необходимые для максимально эффективного использования вашего ноутбука. Это идеальное решение для геймеров и энтузиастов производительности. Именно апгрейд модулей памяти обеспечит быстродействие системы, меньшую задержку, более быстрое время отклика и улучшенное визуальное качество, особенно для сетевых игр. С модулями памяти PNY пользователь получит непревзойденные впечатления.

Доступность и стоимость комплектов памяти компания PNY не раскрыла.
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