POCO C95 Pro 4G показали на рендерах

Сетевые источники опубликовали качественные изображения и характеристики смартфона POCO C95 Pro 4G, который еще не был представлен официально. Отметим черную, синюю и зеленую расцветки, причем последняя может похвастаться тыльной панелью из искусственной кожи с блоком основной камеры в золотистом цвете.

Что до параметров, смартфону приписывают наличие 6,9-дюймового LCD-дисплея с разрешением 720:1600 точек и кадровой частотой 120 Гц, 12-нанометровой однокристальной системы MediaTek Helio G91 Ultra с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим ускорителем Mali-G52 MC2, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной памяти, 50-Мп основной и 8-Мп фронтальной камер, батареи ёмкостью 7500 мАч, поддержки 45-Вт быстрой проводной зарядки и предустановленной операционной системы Android 16 с фирменной прошивкой HyperOS 3. Ориентировочные цены и дата начала продаж пока не объявлены.