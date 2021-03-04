POCO F3 готовится к глобальному релизу

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания POCO планирует отправить в релиз свой новый смартфон с названием X3, потом появились данные еще и о гаджете с названием F3. Оказалось, что производитель действительно готовит релиз данных смартфонов, да еще и на глобальном рынке, а не только в Индии и Китае, как это обычно бывает. Правда, пока что говорить о возможностях смартфона рано, так как производитель пока что только говорит о потенциальной презентации, на которой всё расскажут более подробно. Но если вы большой фанат доступных гаджетов, то стоит подождать, пока устройство будет официально представлено. Возможно, один из этих гаджетов получит достаточно производительную начинку.

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