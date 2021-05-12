POCO M3 Pro 5G показали на рендерах и он шикарен

Если вы следите за рынком смартфонов, то знаете, что на текущий момент нет ни одного производителя, который бы смог выпустить устройство в продажу и при этом не слить его заранее в сеть. Есть даже мнение, что большинство компаний специально сливают в интернет свои гаджеты, чтобы разогреть интерес к своим продуктам перед тем, как официально представить гаджет. И теперь в сеть, что весьма ожидаемо, слили изображения нового смартфона POCO M3 Pro 5G, который на самом деле выглядит очень привлекательно. Производитель, вероятно, посмотрел некоторые особенности дизайна у других компаний, чтобы предоставить потенциальным покупателям действительно крутой гаджет, который при разумной стоимости будет реальным конкурентом.

Панель камер выполнена из специального материала, который отдаленно напоминает металл, но, естественно, это будет пластик. На его фоне довольно приятно выглядит контрастный глянцевый пластик в трех цветовых вариантах — синем, желтом и черном. При этом на лицевой панели устройства нет ничего интересного или удивительного, так как там расположен только дисплей с тонкой рамкой, камера и динамик. К сожалению, информации о характеристиках данного смартфона пока что нет, но в ближайшем будущем производитель эту информацию либо сольет, либо официально представит. Ожидаем интересный релиз в самое ближайшее время, так как смартфон при достаточно приличных характеристиках и стильном дизайне будет очень доступным, судя по прошлым релизам бренда.
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