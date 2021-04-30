POCO M3 Pro 5G получил сертификат NBTC

Грядущий смартфон POCO M3 Pro 5G с номером модели M2013K19I прошла сертификацию Национальной комиссии по телерадиовещанию и телекоммуникациям Таиланда (NBTC).

Сертификация NBTC для POCO M3 Pro 5G не содержит информации о его характеристиках. Но сертификация смартфона в базе данных FCC показала, что характеристики POCO M3 Pro 5G будут идентичны смартфону Redmi Note 10 5G.

Ожидается, что POCO M3 Pro 5G получит 6.5 дюймовый AMOLED дисплей с разрешением экрана Full HD + и частоту обновления 90 герц. Также ожидается, что смартфон получит боковой сканер отпечатков пальцев, фронтальную камеру на 13 Мп, основной модуль камеры на 48 Мп в паре 2 Мп датчиком глубины, до 6 ГБ оперативной памяти, до 128 ГБ хранилища UFS 2.2 и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт.
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