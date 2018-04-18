PS Vita больше не производят

Компания Sony прекращает производство портативной консоли PS Vita. Об этом стало известно буквально вчера вечером, а уже сегодня в сети есть масса предложений о продаже новой консоли от сторонних пользователей по завышенной цене. Стоит отметить, что PS Vita вышла в 2011 году и с тех пор конкурировала с Nintendo 3DS, но после выхода консоли Switch стало понятно, что теперь конкуренция бессмысленная. У Nintendo есть крутая консоль с массой игровых продуктов и поддержкой разработчиков, тогда как PS Vita уже давно перестала быть номером один у геймеров. Теперь вопрос лишь в том, будет ли компания заниматься разработкой новой портативной консоли или остановится на уже готовой PS4 и будущих консолях в этой линейке. Будем надеяться, что конкуренция на рынке портативных приставок будет продолжаться.