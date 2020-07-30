Palit представила две новые GTX 1650 Super

Компания Palit, которая является ведущим производителем видеокарт на рынке, представила два новых графических ускорителя - GeForce GTX 1650 SUPER GP и GeForce GTX 1650 SUPER GP OC. Обе видеокарты оснащены 4 гигабайтами встроенной видеопамяти, обладают достаточно высокой частотой графического процессора и шиной на 128 бит. Также производитель оборудовал новинки хорошей системой охлаждения, которая позволит не слышать видеокарту в закрытом корпусе, довольно стильным дизайном и, конечно же, низкой стоимостью. Это очень важный момент, ведь обе модели стоят чуть дороже четырнадцати тысяч рублей, что очень круто по современным меркам. Настоятельно советуем присмотреться к новым видеокартам компании. Они того явно стоят - лучше за эти деньги вы не купите.