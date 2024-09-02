Palit представила компактные видеокарты для SFF-сборок

Сегодня компания Palit Microsystems, один из ведущих производителей видеокарт на планете, официально представила видеокарты GeForce RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER, RTX 4070 SUPER серии Infinity 3 с поддержкой SFF. Соответственно, с новыми видеокартами пользователь получает не только достаточно высокую производительность в играх и софте, но и крайне компактные размеры, что позволяет собирать небольшие десктопные компьютеры для работы в офисе или дома. Собственно, в последнее время сборки SFF-систем набирают невиданной ранее популярности, потому что современное железо даёт возможность в компактном корпусе получить приличную производительность и не занимать половину рабочего стола огромным корпусом-пылесборником.

И чтобы это было возможно, компания разработала специальный дизайн корпуса видеокарты, которая в конечном итоге демонстрирует размеры на уровне 294x116x49,5 мм. Такого рода видеокарту можно легко разместить внутри крайне компактного корпуса, не переживая о перегреве или излишнем шуме, при этом производительности у этих моделей предостаточно. Например, модель RTX 4070 Ti SUPER способна демонстрировать производительность на уровне RTX 3090, только стоит при этом заметно дешевле, потребляет меньше энергии и поддерживает технологии апскейлинга изображения DLSS 3. Так что для поклонников SFF-сборок это настоящий подарок, к которому точно стоит присмотреться, так как решение действительно интересное.