Palit представила первую в истории видеокарту с изменяющимся цветом корпуса GeForce RTX™ 3060 Ti ColorPOP

Palit, лидер в области производства видеокарт, сегодня представила GeForce RTX™ 3060 Ti ColorPOP на базе архитектуры NVIDIA®. Эта не только мощная игровая видеокарта, но и восхитительное произведение искусства.

Palit GeForce RTX ™ 3060 Ti ColorPOP с индивидуально подобранными красками имеет глянцевый металлический цвет Сosmic Latte, который отлично сочетается с большинством корпусов ПК. Это удивительно, но волшебство появляется, когда меняются углы обзора и условия освещения. Таинственный космический цвет видеокарты будет непрерывно меняться между тремя основными тонами - Chameleon Green, Electric Blue и Ultra Violet, создавая сияние ярких оттенков. Уникальный эффект изменения цвета каждый раз во время игры предоставляет непредсказуемые сюрпризы для пользователей.

Palit GeForce RTX™ 3060 Ti ColorPOP оснащена системой охлаждения с повышенной эффективностью воздушного потока и увеличенной площадью теплоотвода для оптимизации охлаждения. Технология 0-dB останавливает вентиляторы при незначительной нагрузке для уменьшения уровня шума. Компактная модель с тремя вентиляторами обеспечивает стабильную производительность для игр нового уровня.