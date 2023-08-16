Palit представила уникальную видеокарту GeForce RTX 4070 Ti GamingPro White OC

Сегодня компания Palit, один из самых известных производителей видеокарт в мире, официально представила видеокарту GeForce RTX 4070 Ti GamingPro White OC, которая понравится геймерам не только достаточно качественной системой охлаждения, но и привлекательным дизайном. Правда, стоит сразу отметить, что данная модель, выпущенная в честь празднования 35-летия компании, представлена лимитированным тиражом, так что, вероятно, это будет некий коллекционный предмет в копилке настоящих ценителей истории графических ускорителей. Впрочем, судя по всему, купить её может любой желающий — такая видеокарта будет отлично смотреться в корпусе ПК, при этом она существенно выделяется на фоне других моделей компании Palit, что делает её лишь ещё более привлекательной.

Но, конечно, производитель делает ставку не только на дизайн корпуса, но и на производительность, потому что она играет основную роль в современных видеокартах. И у GeForce RTX 4070 Ti GamingPro White OC с этим всё отлично — RTX 4070 Ti является самой желанной видеокартой на рынке, а в исполнении Palit она даже лучше референсной модели из-за более качественной системы охлаждения. Так что если вы планировали приобретать видеокарту в ближайшем будущем и при этом хотите получить нечто более интересное, чем стандартная модель, то стоит поискать в магазинах GeForce RTX 4070 Ti GamingPro White OC. Это шикарная возможность заполучить качественное и стильное решение для работы или запуска игр.