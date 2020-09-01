Palit представила видеокарты GeForce RTX 30 серий GameRock и GamingPro

Palit Microsystems Ltd, ведущий производитель видеокарт, представила новые модели видеокарт GeForce RTX 3090, RTX 3080, RTX 3070 серий GameRock и GamingPro на базе архитектуры NVIDIA Ampere.

Графические процессоры NVIDIA серии GeForce RTX 30, 2-го поколения RTX, оснащены новыми ядрами RT, тензорными ядрами и потоковыми мультипроцессорами, обеспечивая потрясающую графику, невероятно высокую частоту кадров и ускорение AI для игр и творческих приложений. Основанная на архитектуре NVIDIA Ampere, которая обеспечивает увеличение производительности до 1,9 раза по сравнению с предыдущим поколением. Видеокарты серии RTX 30 без особых усилий позволяет достичь высокой производительности во всех разрешениях, вплоть до 8K с видеокартами старших моделей.

Флагманская серия видеокарт GameRock от Palit создана для энтузиастов, которые хотят получить максимальную производительность и уникальную подсветку ARGB. Новый дизайн «Ослепительный ангел», видеокарт серии GameRock оснащены не только стильной подсветкой Angel ARGB, но и экстремальной системой охлаждения, обеспечивающей исключительную эффективность охлаждения.

GAME ROCK

GeForce RTX 3090 GameRock: 24GB GDDR6X

GeForce RTX 3080 GameRock: 10GB GDDR6X

GeForce RTX 3070 GameRock: 8GB GDDR6

GamingPro

GeForce RTX 3090 GamingPro: 24GB GDDR6X

GeForce RTX 3080 GamingPro: 10GB GDDR6X

GeForce RTX 3070 GamingPro: 8GB GDDR6

Для пользователей, предпочитающих классический дизайн в сочетании с высокой производительностью в играх, видеокарты Palit серии GamingPro станут лучшим выбором.