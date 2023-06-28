Palit представила видеокарты RTX 4060 Dual и RTX 4060 StormX

Компания Palit, ведущий производитель видеокарт мирового уровня, официально заявила о запуске новой серии видеокарт GeForce RTX 4060 Dual и StormX — на текущий момент, вероятно, это самые доступные видеокарты в линейке производителя RTX 40. Данная видеокарта выделяется 3072 ядрами CUDA и 8 ГБ памяти GDDR6 — благодаря этому, по словам NVIDIA, доступная серия GeForce RTX 4060 обеспечивает приличную производительность как для игр, так и для творческих задач. Впрочем, стоит сразу отметить, что изначально видеокарта GeForce RTX 4060 разработана для обеспечения внушительной производительности при разрешении 1080p — производитель отмечает, что видеокарты нового поколения способны демонстрировать частоту в 100 кадров в секунду при включённой трассировке лучей и технологии DLSS 3.

И это, собственно, одна из причин, почему эти видеокарты будут пользоваться спросом. Дело в том, что когда вы покупаете видеокарту, то уже через пару лет она начинает страдать от низкой частоты кадров, но теперь при желании можно активировать технологию DLSS 3 и показать столько кадров, сколько нужно для комфортного гейминга. И в конечном итоге это продлевает жизнь видеокарте, потому что пользователи могут не переживать о том, что их продукт устареет. Правда, сама по себе технология является странным решением при оценке производительности в играх, но, судя по всему, это новая реальность. Так что стоит присмотреться к новинка Palit — компания делает лучшие видеокарты на рынке.
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