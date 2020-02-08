Palit представила видеокарту GeForce GTX 1650 KalmX с пассивным охлаждением

Ведущая компания видеокарт Palit, представила новую модель видеокарты серии GeForce GTX 1650 KalmX.

Это видеокарта с пассивным охлаждением и продвинутой мощной архитектурой Turing, которая обеспечивает высокую производительность и абсолютно бесшумную работу.

Особенности Palit GeForce® GTX 1650 KalmX:

Первый пассивный кулер на рынке

Наличие двух никелированных тепловых трубок

Медное основание радиатора для лучшего теплоотвода

Не требуется внешнее питание

Отличное соотношение цена-производительность

Использование качественных компонентов

Видеокарта Palit GeForce GTX 1650 KalmX в 2 раза превышает показатели видеокарты GeForce GTX 950 и на 70% видеокарты GeForce GTX 1050. Потребление видеокарты Palit GeForce GTX 1650 KalmX составляет 75 Вт, что в 1.4 раза превышает энергоэффективность графических процессоров предыдущего поколения и обеспечивает высокую производительность при полном отсутствии шума в играх.