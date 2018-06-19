Palit выпустила GeForce GTX 1050 StormX

Компания Palit достаточно давно радует нас своими интересными видеокартами — они выдают приличную производительность и стоят весьма адекватных денег. Не могу сказать, что новинка GeForce GTX 1050 StormX является прямо прорывом на рынке, но это шикарный вариант для бюджетной сборки игрового компьютера. Допустим, вы не хотите играть в топовые игры на ультра-настройках в 4К, но есть желание поиграть в Dota 2 или какие-то крупные проекты на средних настройках, а может даже и на высоких. Покупаем такую вот модель и спокойно себе пару-тройку лет сражаемся в виртуальных мирах без страха остаться с низким количеством кадров в секунду. Стоит отметить, что это вариант на 3 гигабайта, но этой памяти хватает на высокие настройки в FullHD. Если у вас еще нет 4К монитора, то вообще не стоит переживать, берите и играйте во все игры.