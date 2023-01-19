Palit запустила программу по кастомизации своих видеокарт

Для многих пользователей компьютер это не просто инструмент для запуска видеоигр и прочего развлекательного контента, но и возможность обустроить рабочее место красиво и стильно, продемонстрировать свою фантазию и не только. И чтобы у пользователей было ещё больше возможностей для реализации своих фантазий и возможностей, компания Palit официально представила функцию «Автор», которая позволит пользователям кастомизировать видеокарту так, как того пожелает сам владелец. Больше нет ограничений по цвету, форме и прочим параметрам — достаточно лишь придумать нечто интересное и воплотить это в жизнь. Для этого пользователю достаточно скачать с официального сайта файл с 3D-чертежом декоративного кожуха системы охлаждения, после чего на его основе создать своё решение, распечатать и установить на место штатного.

Впрочем, если вы не являетесь профессионалом в вопросе 3D-редактирования, то тоже не беда. На сайте компании представлено два файла — в первом идёт «голая» панель, поверх которой специалисты могут добавлять различные элементы декора, а во втором пользователь получает возможность скачать уже готовый вариант, распечатать и потом раскрасить по своему вкусу. Это очень интересный момент, особенно если подождать, пока на различных ресурсах появятся готовые файлы с чертежами — тогда можно менять дизайн видеокарты хоть раз в неделю. Жаль, что на рынке не так много подобных энтузиастов, готовых открыть пользователям путь к кастомизации.
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