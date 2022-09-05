Память DDR5 станет доступнее уже в начале следующего года

Недавний отчет DigiTimes Asia показывает, что цены на память DDR5, как ожидается, упадут во второй половине 2022 года, что определенно должно помочь сборщикам ПК на базе AMD и Intel. В июле контрактные цены снизились на двадцать процентов, в то время как поставщики чипов отказались от модулей DDR5 более низкого уровня. Потребительские цены на DDR5, особенно у дистрибьюторов, упали намного ниже предполагаемых производителем розничных цен. Согласно отчету, цены на следующий год должны быть комфортными, что позволит немедленно перейти на модули памяти DDR5. Ожидается, что память DDR5 будет близка по цене к предыдущим модулям памяти DDR4, что позволит большему количеству пользователей перейти на более новую технологию.

Серия AMD Ryzen 7000 выведет DDR5 в центр внимания, поскольку их системы совместимы только с более новыми модулями памяти. Этот акцент на новом поколении позволит DDR5 занять лидирующие позиции в большинстве систем в течение следующих нескольких лет. Компания работает с несколькими производителями памяти DDR5, чтобы предложить комплекты «EXPO», которые обеспечат наилучшие впечатления от будущей платформы AM5. Снижение цен не только сохранит конкурентоспособность AMD на рынке, но и принесет пользу Intel. Intel увидит предполагаемый рост продаж процессоров Alder Lake и Raptor Lake, ориентированных на DDR4, а также совместимость с поддержкой DDR5 на процессорах Core текущего и следующего поколения. Отличные новости, стоит просто немного подождать.