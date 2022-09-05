Память DDR5 станет доступнее уже в начале следующего года

Серия AMD Ryzen 7000 выведет DDR5 в центр внимания, поскольку их системы совместимы только с более новыми модулями памяти. Этот акцент на новом поколении позволит DDR5 занять лидирующие позиции в большинстве систем в течение следующих нескольких лет. Компания работает с несколькими производителями памяти DDR5, чтобы предложить комплекты «EXPO», которые обеспечат наилучшие впечатления от будущей платформы AM5. Снижение цен не только сохранит конкурентоспособность AMD на рынке, но и принесет пользу Intel. Intel увидит предполагаемый рост продаж процессоров Alder Lake и Raptor Lake, ориентированных на DDR4, а также совместимость с поддержкой DDR5 на процессорах Core текущего и следующего поколения. Отличные новости, стоит просто немного подождать.