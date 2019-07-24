Память DRAM может подешеветь на 42%

Согласно отчету Gartner, цены на DRAM могут упасть до 42% в этом году. Это может быть вызвано «переизбытком спроса» на рынке DRAM и продлится до 2 квартала 2020 года. Несмотря на это, производители DRAM продолжают наращивать складские запасы в надежде на перемену ценовых тенденций.

Что касается рынка флэш-памяти NAND, то здесь наблюдается относительная стабильность. Невзирая на старания некоторых производителей, средняя цена данных микросхем в будущем останется на том же уровне. Как считают в Gartner, высокий уровень складских запасов не позволит вендорам увеличивать цены на память NAND ещё в течении нескольких кварталов.

Наблюдения в отчете Gartner могут не соответствовать ожиданиям, однако, конечные потребители определенно будут приветствовать снижение цен на DRAM.