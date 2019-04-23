Память HyperX Predator DDR4 с рабочими частотами 4266 МГц и 4600 МГц

2019-04-23, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - HyperX Predator DDR4; [53]
HyperXобъявляет о релизе двух новых высокоскоростных модулей памяти Predator DDR4, которые работают на частоте 4266 МГц и 4600 МГц. Новинки представлены в виде комплектов из двух модулей по 8 ГБ и оснащены черным алюминиевым распределителем тепла и черной печатной платой, что визуально хорошо сочетается с современными ПК, собранными энтузиастами.

Память HyperX Predator DDR4 отличается высокой частотой работы – до 4600 МГц, и низкой латентностью – CL12-CL19. Технология XMP (Extreme Memory Profile) позволяет разгонять скорость работы памяти сверх стандартных отраслевых спецификаций. Модули памяти HyperX проходят строгую процедуру сертификации и тщательно тестируются на соответствие XMP, а также оптимизированы для работы с новейшими чипсетами Intel и совместимы со многими из новых чипсетов AMD.


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