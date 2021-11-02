Память Netac DDR5 официально выпущена

Память Netac DDR5 будет официально запущена для геймеров после выпуска процессора 12-го поколения, поддерживающего память PCIe Gen5 и DDR5. Маленькая смешанная архитектура на платформе настольных ПК и первый процесс 10 нм Enhanced SuperFin. Netac DDR5 является одним из продуктов серии Basic, созданных с учетом концепции.

В настоящее время начальная емкость DDR4 составляет 4 ГБ, а у Netac Basic Series DDR5 - 16 ГБ с максимальной емкостью 128 ГБ. Что касается частоты, то поддерживаемый диапазон составляет от 4800 МГц до 8400 МГц. Кроме того, рабочее напряжение снижено до 1,1 В, что обеспечивает лучшую энергоэффективность и высокую производительность. В дополнение к базовой серии Netac также представит серию Shadow Series, Shadow RGB Series и продукты более высокого класса с еще большей производительностью, которые не только будут поддерживать технологию Intel XMP 3.0 Performance Maximizer, но также могут достичь сверхвысокой частоты 10000 + МГц.
Комментарии и отзывы Netac DDR5
Представлена память ADATA XPG ROG Spectrix D50 DDR4 RGB…
Представлена память ADATA XPG ROG Spectrix D50 DDR4 RGBИгровое подразделение ADATA, XPG совместно с ASUS представила модули памяти ROG Spectrix D50 DDR4 RGB. …
Longsys выпускает микросхемы памяти DRAM FORESEE DDR4…
Longsys выпускает микросхемы памяти DRAM FORESEE DDR4Компания Longsys недавно выпустила модуль FORESEE DDR4, в котором используется инкапсуляция с тонкой реше…
PNY анонсировала память DDR5 XLR8 с частотой 4800 МГц…
PNY анонсировала память DDR5 XLR8 с частотой 4800 МГцКомпания PNY анонсировала память нового поколения DDR5 XLR8 серии Gaming и Performance Series. Комплекты …
JEDEC публикует обновление стандарта DDR5 SDRAM, используемо…
JEDEC публикует обновление стандарта DDR5 SDRAM, используемоАссоциация твердотельных технологий JEDEC, мировой лидер в разработке стандартов для индустрии микроэлект…
Память Netac DDR5 официально выпущена…
Память Netac DDR5 официально выпущенаПамять Netac DDR5 будет официально запущена для геймеров после выпуска процессора 12-го поколения, поддер…
Оперативная память Micron Crucial DDR5…
Оперативная память Micron Crucial DDR5Сегодня Micron Crucial объявила о выпуске своей новой памяти DDR5 для настольных ПК, обеспечивающей до 50…
Kingston FURY представляет непревзойдённую производительност…
Kingston FURY представляет непревзойдённую производительностИгровое подразделение Kingston Technology Company, Inc., мирового лидера в области производства памяти…
Комплект оперативной памяти GeIL POLARIS RGB 64 ГБ DDR5 5600…
Комплект оперативной памяти GeIL POLARIS RGB 64 ГБ DDR5 5600На этой неделе компания GeIL представила свои новые комплекты игровой памяти POLARIS RGB DDR5, предлагающ…
Лучшая оперативная память DDR4. HyperX Fury HX426C16FB3K2/16Лучшая оперативная память DDR4. HyperX Fury HX426C16FB3K2/16
Обзор Goodram IRDM PRO DDR4 PITCH BLACK (IRP-4000D4V64L18S/16GDC). Быстрая оперативная память без подсветкиОбзор Goodram IRDM PRO DDR4 PITCH BLACK (IRP-4000D4V64L18S/16GDC). Быстрая оперативная память без подсветки
Обзор и тесты PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB 32GB DDR4-3600 (MD32GK2D4360018XRGB). Разгон до 4200 МГцОбзор и тесты PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB 32GB DDR4-3600 (MD32GK2D4360018XRGB). Разгон до 4200 МГц
Обзор T-FORCE DARK Z FPS DDR4-4000 (TDZFD416G4000HC16CDC01). Тесты и разгон памятиОбзор T-FORCE DARK Z FPS DDR4-4000 (TDZFD416G4000HC16CDC01). Тесты и разгон памяти
Обзор AORUS RGB DDR4-4800 (GP-ARS16G48). Тесты оперативной памяти, разгон до 5333 МГцОбзор AORUS RGB DDR4-4800 (GP-ARS16G48). Тесты оперативной памяти, разгон до 5333 МГц
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor