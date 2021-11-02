Память Netac DDR5 официально выпущена

Память Netac DDR5 будет официально запущена для геймеров после выпуска процессора 12-го поколения, поддерживающего память PCIe Gen5 и DDR5. Маленькая смешанная архитектура на платформе настольных ПК и первый процесс 10 нм Enhanced SuperFin. Netac DDR5 является одним из продуктов серии Basic, созданных с учетом концепции.

В настоящее время начальная емкость DDR4 составляет 4 ГБ, а у Netac Basic Series DDR5 - 16 ГБ с максимальной емкостью 128 ГБ. Что касается частоты, то поддерживаемый диапазон составляет от 4800 МГц до 8400 МГц. Кроме того, рабочее напряжение снижено до 1,1 В, что обеспечивает лучшую энергоэффективность и высокую производительность. В дополнение к базовой серии Netac также представит серию Shadow Series, Shadow RGB Series и продукты более высокого класса с еще большей производительностью, которые не только будут поддерживать технологию Intel XMP 3.0 Performance Maximizer, но также могут достичь сверхвысокой частоты 10000 + МГц.