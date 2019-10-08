Память T-FORCE DARK Z DDR4 и накопитель CARDEA ZERO Z440 PCI-E Gen4 x4 M.2 для AMD RYZEN 3000

2019-10-08, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - T-FORCE DARK Z DDR4; [83]
TEAMGROUP выпустил игровую память T-FORCE DARK Z α DDR4 и твердотельный накопитель CARDEA ZERO Z440 PCI-E Gen4 x4 M.2, которые были разработаны специально под серию процессоров AMD RYZEN 3000 и новейшую платформу X570. Вслед за мировой премьерой AMD RYZEN 3000 под брендом T-FORCE были выпущены лучшая память DDR4 и накопитель SSD для новой платформы AMD. Богатые возможности для оверклокинга и совместимость платформы позволяют полностью раскрыть потенциал новейших процессоров AMD.

Игровая память T-FORCE DARK Z α DDR4 была специально разработана под новейшие процессоры AMD Ryzen 3000 и материнские платы X570. Чтобы соответствовать техническому уровню процессоров AMD 3000 и платформы X570, память DARK Z α оснащена микросхемами высочайшего качества, прошедшими через интенсивные тесты и проверки. Обладая прекрасными возможностями для разгона и идеальной совместимостью, эта память DDR4 обеспечивает экстремальную производительность на платформе AMD нового поколения. Корпус игровой памяти T-FORCE DARK Z α DDR4 основан на концепции рыцарской брони. Священная верёвка войны обеспечивает более полную защиту. Изысканный чёрный остаётся вечной классикой.Электрохимическое анодирование поверхности и логотип, созданный по технологии электроформовки, подчёркивают высокий технологический статус этой памяти T-FORCE.

Комментарии и отзывы T-FORCE DARK Z DDR4
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