Panasonic Lumix DC-GH5S официально анонсировали

2018-01-10, Автор - Влад Волошин; Продукт - Panasonic Lumix DC-GH5S; [61]
Мы только недавно обсуждали релиз фотоаппарата Panasonic Lumix DC-GH5S, который слили в сеть, а теперь на выставке CES 2018 его официально показали. Новинка, как и ожидалось, создавалась для ценителей съемки видео - камера все так же умеет снимать в 4К на 60 кадрах в секунду, у нее новая матрица и немного измененный дизайн - добавили красного на кольцо переключения режимов и спереди на логотип. В целом, камера осталась практически аналогом оригинала, лишь небольшие изменения появились и если у вас уже есть оригинальная камера, то покупать новинку совершенно нет смысла, за 2500 долларов, а именно столько стоит тушка, вы не получите такого прироста качества, как хотелось бы. Если же вы только выбираете камеру для съемок, то это - лучший вариант из всех, которые только есть на рынке для блогера и не только.


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