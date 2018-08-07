Panasonic обновленную версию планшетного компьютера Toughbook FZ-G1

Компания Panasonic представила обновленный планшет Toughbook FZ-G1 с ОС Windows 10 Pro. Аппарат получил 10,1-дюймовый экран с разрешением 1920 на 1200 пикселей. Основой устройства стал процессор Intel Core i5-7300U vPro и 8 Гбайт ОЗУ. В тыльной части установлена 8-мегапиксельная камера, а разрешение фронтальной камеры составляет 2 млн пикселей. Планшет не боится воды и пыли, а также падений с высоты до 1,8 метра. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ас и Bluetooth 4.1. Оценивается новинка в 2200 долларов.