Panasonic представила UltraHD VR очки

UltraHD VR первые в мире VR очки способные отображать контент с диапазоном HDR. Panasonic придали дизайн традиционных очков, в отличии от громоздких VR-гарнитур. Очки оснащены микро-OLED панель, разработанного совместно с Kopin Corporation.

Они способны воспроизводить звук в широком диапазоне частот. С помощью драйвера Technics, обеспечивается сверхнизкое искажение воспроизведения.

Очки представлены в компактном и легком корпусе, позволяет носить устройство с комфортом и нет необходимости в оголовье.