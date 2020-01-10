Panasonic представила UltraHD VR очки

2020-01-10, Автор - Ramil; Продукт - UltraHD VR; [6]
UltraHD VR первые в мире VR очки способные отображать контент с диапазоном HDR. Panasonic придали дизайн традиционных очков, в отличии от громоздких VR-гарнитур. Очки оснащены микро-OLED панель, разработанного совместно с Kopin Corporation.

Они способны воспроизводить звук в широком диапазоне частот. С помощью драйвера Technics, обеспечивается сверхнизкое искажение воспроизведения.

Очки представлены в компактном и легком корпусе, позволяет носить устройство с комфортом и нет необходимости в оголовье.

Комментарии и отзывы UltraHD VR
Определились финалисты Суперкубка Испани...
Определились финалисты Суперкубка ИспаниВчера определились финалисты Суперкубка Испании сезона 19/20. ...
Предварительный обзор Lenovo ThinkBook P...
Предварительный обзор Lenovo ThinkBook PСамое время поговорить об интересных ноутбуках, которые выделяются на фоне конкурентов не только своими х...
Топовая модель от Redmi Note 8 Pro...
Топовая модель от Redmi Note 8 ProКомпания Redmi выпустила компактный смартфон бюджетного варианта под названием Redmi Note 8 Pro. Аппарат...
Новая модель MediaPad M6 Turbo Edition...
Новая модель MediaPad M6 Turbo EditionКомпания Huawei выпустила легкий игровой планшет под названием Huawei MediaPad M6 Turbo Edition. Функции...
Игровая модель Red Magic 3S ...
Игровая модель Red Magic 3S Компания Nubia выпустила игровой мощный смартфон среднего варианта под названием Red Magic 3S. В характер...
Xiaomi Mi 9T Pro...
Xiaomi Mi 9T ProКомпания Xiaomi выпустила топовою новинку бюджетного варианта под названием Xiaomi Mi 9T Pro. Аппарат им...
Топовая новинка от Samsung Galaxy A90 5G...
Топовая новинка от Samsung Galaxy A90 5GКомпания Samsung выпустила яркую модель бюджетного варианта под названием Samsung Galaxy A90 5G. Функции...
Мощная модель Mate 30 Pro...
Мощная модель Mate 30 ProКомпания Huawei выпустила мощную новинку под названием Huawei Mate 30 Pro. Аппарат имеет отличную начинку...


Обзор Gamdias TALOS M1B (GM-GCTM1B). Корпус с тремя RGB-вентиляторами и стенками из стеклаОбзор Gamdias TALOS M1B (GM-GCTM1B). Корпус с тремя RGB-вентиляторами и стенками из стекла
Обзор ASUS ROG Strix G731. Добротный игровой ноутбук с Intel и графикой RTXОбзор ASUS ROG Strix G731. Добротный игровой ноутбук с Intel и графикой RTX
Обзор VICTORINOX SWISSTOOL BS 3.0323.3CN. Мультитул с 29 функциямиОбзор VICTORINOX SWISSTOOL BS 3.0323.3CN. Мультитул с 29 функциями
Обзор Scythe Fuma 2 (SCFM-2000). Двухвентиляторный кулер без подсветкиОбзор Scythe Fuma 2 (SCFM-2000). Двухвентиляторный кулер без подсветки
Обзор Redragon QUANTUM. Лучшая портативная акустикаОбзор Redragon QUANTUM. Лучшая портативная акустика
Предварительный обзор Lenovo ThinkBook P...
Предварительный обзор Lenovo ThinkBook PСамое время поговорить об интересных ноутбуках, которые выделяются на фоне конкурентов не только своими х...
Обзор Story of a Gladiator. Кровавое поб...
Обзор Story of a Gladiator. Кровавое побКак мы уже не раз говорили, разработчики из небольших студий иногда могут радовать даже более интересными...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Chr...
Предварительный обзор Samsung Galaxy ChrКорейская компания Samsung довольно длительное время радовала нас классными смартфонами доступного уровня...
Предварительный обзор Acer ConceptD 7 Ez...
Предварительный обзор Acer ConceptD 7 EzВ последнее время на рынке ноутбуков практически ничего нового не происходит — производители просто выпус...
Обзор LifeAfter: Night falls. Выживание ...
Обзор LifeAfter: Night falls. Выживание Далеко не всем разработчикам мобильных игр удается привлечь внимание пользователей своими продуктами по о...
Обзор The Elder Scrolls: Blades. Не лучш...
Обзор The Elder Scrolls: Blades. Не лучшДовольно часто крупные студии выпускают упрощенные копии успешных компьютерных игр на мобильных платформа...
Предварительный обзор Samsung Odyssey G9...
Предварительный обзор Samsung Odyssey G9Компания Samsung довольно неожиданно удивила всех анонсом нового игрового монитора, который при наличии д...
Обзор The Walking Zombie 2. Почти ААА-шу...
Обзор The Walking Zombie 2. Почти ААА-шуМы привыкли к тому, что современные мобильные проекты заточены под казуальных геймеров, которые хотят дав...
Предварительный обзор Lenovo ThinkVision...
Предварительный обзор Lenovo ThinkVisionВ последнее время производители мониторов стали все чаще выпускать устройства для дизайнеров или фотограф...
Предварительный обзор Klipsch T10 True W...
Предварительный обзор Klipsch T10 True WБеспроводные наушники стали пользоваться какой-то небывалой популярностью на рынке, ведь пользователи уже...
Обзор Rombica L Adapter 3.5C Lightning-3...
Обзор Rombica L Adapter 3.5C Lightning-3Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании Rombica, которая не перестает...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Boo...
Предварительный обзор Samsung Galaxy BooМы привыкли к тому, что на рынке есть ноутбуки компании Apple и целый ряд других компаний, которые просто...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor