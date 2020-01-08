Panasonic выпустила VR-очки

Компания Panasonic официально представила свои новые очки виртуальной реальности, которые не только выглядят очень интересно и компактно, но и обладают целым рядом преимуществ в плане аудио. Данный продукт позволяет получить более качественный звук, плюс у наушников очков есть некая система позиционирования в пространстве, которая позволяет наслаждаться качественным звуком и понимать, откуда идет источник звука. Это приятно в случае, если вы посматриваете фильмы или сериалы и хотите понимать, что звук исходит слева или справа. Конечно, как это будет реализовано с контентом для очков виртуальной реальности не совсем ясно, но в ближайшем будущем появиться информация и об этом. Все же очки это очень хорошо, но хотелось бы получить еще и контент для них.