Параметры планшета Samsung Galaxy Tab A7 2022 утекли в сеть

Сетевые инсайдеры поделились изображением и характеристиками планшета Samsung Galaxy Tab A7 2022, который еще не был представлен официально. Итак, устройству прочат восьмиядерную платформу Unisoc T618 с тактовой частотой до 2,0 ГГц (такой же процессор используется в Galaxy Tab A8 (2021), от 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, селфи-камеру разрешением 5 Мп, тыльную камеру на 8 Мп, 10,4-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2000:1200 пикселей и аккумулятор ёмкостью 7040 мАч. Утверждается, что стоить Samsung Galaxy Tab A7 2022 будет около 200 долларов за базовую версию. Дата официальной презентации пока не раскрывается.